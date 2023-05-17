Боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую из турецких РСЗО Т-122 Sakarya

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские террористы обстреляли Ясиноватую из турецких РСЗО Т-122 Sakarya.

«Противник вёл огонь со своих позиций, расположенных в районе населённого пункта Карловка. На месте обстрела найдены фрагменты ракет увеличенной, до 40 км, дальности TR-122 для переданных Турцией установок РСЗО T-122 Sakarya», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил гибель трёх человек и ранение ещё двух при обстреле города со стороны Вооружённых сил Украины.