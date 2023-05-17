Боевики ВСУ в пятый раз за день обстреляли ДНР из РСЗО

В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские террористы в пятый раз за день обстреляли ДНР из РСЗО.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:30 — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский район), выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Как отмечает ТАСС, украинские боевики ранее дважды обстреляли из РСЗО Ясиноватую и по одному разу — Александровку и Благодатное.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил гибель трёх человек и ранение ещё двух при обстреле города со стороны Вооружённых сил Украины.