Боевики ВСУ в пятый раз за день обстреляли ДНР из РСЗО
- AFP
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:30 — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский район), выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в заявлении представительства в Telegram.
Как отмечает ТАСС, украинские боевики ранее дважды обстреляли из РСЗО Ясиноватую и по одному разу — Александровку и Благодатное.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил гибель трёх человек и ранение ещё двух при обстреле города со стороны Вооружённых сил Украины.