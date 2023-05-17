ВСУ в четвёртый раз за день обстреляли ДНР из РСЗО
- AP
- © Evgeniy Maloletka
Об этом в своём Telegram-канале написало представительство ДНР в СЦКК.
«В 14:45 мск зафиксирован обстрел со стороны ВСУ населённого пункта Александровка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинскими войсками было выпущено десять ракет.
Ранее ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по посёлку Благодатное в ДНР.
Также мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил гибель трёх человек и ранение ещё двух при обстреле города со стороны Вооружённых сил Украины.