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ВСУ в четвёртый раз за день обстреляли ДНР из РСЗО

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Вооружённые силы Украины в четвёртый раз за среду, 17 мая, обстреляли ДНР из реактивных систем залпового огня.
ВСУ в четвёртый раз за день обстреляли ДНР из РСЗО
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Об этом в своём Telegram-канале написало представительство ДНР в СЦКК.

«В 14:45 мск зафиксирован обстрел со стороны ВСУ населённого пункта Александровка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинскими войсками было выпущено десять ракет.

Ранее ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по посёлку Благодатное в ДНР.

Также мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил гибель трёх человек и ранение ещё двух при обстреле города со стороны Вооружённых сил Украины.

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