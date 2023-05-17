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РИА Новости: бойцы ЧВК «Вагнер» почти зачистили западные кварталы Артёмовска

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Бойцы ЧВК «Вагнер» практически зачистили западные кварталы Артёмовска (Бахмута).
РИА Новости: бойцы ЧВК «Вагнер» почти зачистили западные кварталы Артёмовска
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что журналисту агентства удалось подобраться к южной окраине укрепрайона под названием Гнездо. С этой стороны уже заканчиваются многоэтажки, дальше идёт частный сектор.

Уточняется, что украинские террористы оказывают ожесточённое сопротивление. Под контролем боевиков ещё остаётся микрорайон Новый и частный сектор западнее улицы Чайковского.

Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил, что украинские террористы разрушили школу при обстреле населённого пункта Красный Партизан.

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