Бойцы ЧВК «Вагнер» практически зачистили западные кварталы Артёмовска (Бахмута).

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что журналисту агентства удалось подобраться к южной окраине укрепрайона под названием Гнездо. С этой стороны уже заканчиваются многоэтажки, дальше идёт частный сектор.

Уточняется, что украинские террористы оказывают ожесточённое сопротивление. Под контролем боевиков ещё остаётся микрорайон Новый и частный сектор западнее улицы Чайковского.

Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил, что украинские террористы разрушили школу при обстреле населённого пункта Красный Партизан.