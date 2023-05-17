MWM: российский танк «Армата» принял участие в боях в зоне СВО

Российский танк Т-14 «Армата» принял участие в боях в зоне специальной военной операции, сообщает Military Watch Magazine со ссылкой на «кадры, на которых танк ведёт огонь по украинским позициям».

«Поступают сообщения о том, что российский танк Т-14 «Армата» принял участие в своём первом бою на Украине, а кадры, опубликованные 16 мая, якобы показывают, как танк ведёт огонь по украинским позициям», — пишет издание, не приводя других подробностей и подтверждений.

Французская газета Le Figaro ранее назвала российский танк Т-14 «Армата» технологически революционным и отметила, что если ВС России применят его в спецоперации, то украинским боевым машинам американского и германского производства «придётся столкнуться с неизвестностью».

Журналист Тарик Тахир в статье для The Sun отмечал, что решётчатая броня танка «Армата» обеспечивает ему защиту от высокоточного противотанкового оружия и средств ближнего боя.

