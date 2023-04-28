The Sun: журналист Тахир восхитился возможностями танка Т-14 «Армата» на Украине
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«Русские разработали для Т-14 специальное маскирующее покрытие под названием «Мантия», которое поглощает радиолокационные волны, отталкивая и одновременно рассеивая их», — говорится в материале.
Тахир также отметил, что решётчатая броня танков обеспечивает им защиту от высокоточного противотанкового оружия и средств ближнего боя.
27 апреля Министерство обороны сообщило, что Вооружённые силы России ночью нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации резервов украинских войск.
Министерство обороны России показало, как штурмовики Су-25 ВКС уничтожают замаскированные укреплённые позиции и бронированную технику украинской армии.