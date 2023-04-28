The Sun: журналист Тахир восхитился возможностями танка Т-14 «Армата» на Украине

Журналист Тарик Тахир в статье для The Sun высоко оценил направленные на Украину российские танки Т-14 «Армата».

«Русские разработали для Т-14 специальное маскирующее покрытие под названием «Мантия», которое поглощает радиолокационные волны, отталкивая и одновременно рассеивая их», — говорится в материале.

Тахир также отметил, что решётчатая броня танков обеспечивает им защиту от высокоточного противотанкового оружия и средств ближнего боя.



27 апреля Министерство обороны сообщило, что Вооружённые силы России ночью нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации резервов украинских войск.

Министерство обороны России показало, как штурмовики Су-25 ВКС уничтожают замаскированные укреплённые позиции и бронированную технику украинской армии.