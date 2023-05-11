Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Le Figaro назвала российский танк Т-14 «Армата» технологически революционным

Короткая ссылка
Французская газета Le Figaro назвала российский танк Т-14 «Армата» технологически революционным и отметила, что если ВС России применят его в спецоперации, то украинским боевым машинам американского и германского производства «придётся столкнуться с неизвестностью».
Le Figaro назвала российский танк Т-14 «Армата» технологически революционным
  • РИА Новости

В статье издания приводятся данные РИА Новости от 25 апреля со ссылкой на источник, что ВС России начали применять «Армату» для огня по позициям ВСУ.

При этом отмечалось, что эти танки пока не были задействованы в прямых штурмовых действиях.

«Этот танк станет прорывом», — говорится в статье. 

Автор также пишет, что «Армата» является «предвестником технологической революции» и заявил, что Западу стоит готовиться к массовому прибытию этих танков в зону боевых действий.

В конце апреля журналист Тарик Тахир в статье для The Sun высоко оценил направленные на Украину российские танки Т-14 «Армата».

Он отметил, что решётчатая броня танков обеспечивает им защиту от высокоточного противотанкового оружия и средств ближнего боя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить