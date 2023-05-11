Французская газета Le Figaro назвала российский танк Т-14 «Армата» технологически революционным и отметила, что если ВС России применят его в спецоперации, то украинским боевым машинам американского и германского производства «придётся столкнуться с неизвестностью».

В статье издания приводятся данные РИА Новости от 25 апреля со ссылкой на источник, что ВС России начали применять «Армату» для огня по позициям ВСУ.

При этом отмечалось, что эти танки пока не были задействованы в прямых штурмовых действиях.

«Этот танк станет прорывом», — говорится в статье.

Автор также пишет, что «Армата» является «предвестником технологической революции» и заявил, что Западу стоит готовиться к массовому прибытию этих танков в зону боевых действий.

В конце апреля журналист Тарик Тахир в статье для The Sun высоко оценил направленные на Украину российские танки Т-14 «Армата».

Он отметил, что решётчатая броня танков обеспечивает им защиту от высокоточного противотанкового оружия и средств ближнего боя.

