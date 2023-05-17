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Несколько сотен человек остаются без света после обстрела Каховского района

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Глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук заявил, что после обстрела со стороны ВСУ в Каховке в результате повреждения линии электропередачи без света остаются несколько сотен человек.
Несколько сотен человек остаются без света после обстрела Каховского района
  • Gettyimages.ru
  • © Ashley Cooper

Об этом информирует ТАСС.

«Ещё в селе Сосновка повреждены газопровод и линия электропередачи», — добавил Филипчук.

Отмечается, что в настоящее время идут восстановительные работы.

Также, по словам главы администрации, в результате обстрела разрушены жилые дома, повреждены здания дома культуры, храма, административные здания.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили 28 снарядов по населённым пунктам Херсонской области.

Также в ВС России заявили об увеличении числа разведывательных беспилотников ВСУ под Каховкой.

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