Несколько сотен человек остаются без света после обстрела Каховского района
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Об этом информирует ТАСС.
«Ещё в селе Сосновка повреждены газопровод и линия электропередачи», — добавил Филипчук.
Отмечается, что в настоящее время идут восстановительные работы.
Также, по словам главы администрации, в результате обстрела разрушены жилые дома, повреждены здания дома культуры, храма, административные здания.
Ранее стало известно, что ВСУ выпустили 28 снарядов по населённым пунктам Херсонской области.
Также в ВС России заявили об увеличении числа разведывательных беспилотников ВСУ под Каховкой.