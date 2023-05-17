Один мирный житель погиб, ещё четыре ранены при обстреле ВСУ Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об одном погибшем и о четырёх раненых мирных жителях при обстреле города со стороны ВСУ.

«По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района на остановке «По требованию» по улице Петровского четыре мирных жителя получили ранения, один человек погиб», — заявил он.

Ещё три человека были ранены в Ясиноватой в результате обстрела украинских войск.

Ранее украинские войска нанесли удар из РСЗО по Ясиноватой, выпустив десять снарядов.

Также поступала информация, что ВСУ ночью выпустили 28 снарядов по населённым пунктам Херсонской области.