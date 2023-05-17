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Украинские войска нанесли удар из РСЗО по Ясиноватой, выпустив десять снарядов

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ВСУ выпустили десять снарядов из РСЗО по Ясиноватой в ДНР.
Украинские войска нанесли удар из РСЗО по Ясиноватой, выпустив десять снарядов
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Об этом в своём Telegram-канале написало представительство ДНР в СЦКК. 

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удары производились со стороны населённого пункта Орловка.

Ранее сообщалось, что ВСУ активно перебрасывают технику на Донецком направлении.

Также поступала информация, что ВСУ ночью выпустили 28 снарядов по населённым пунктам Херсонской области.

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