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Марочко: ВСУ активно перебрасывают технику на Донецком направлении

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российская разведка зафиксировала на Донецком направлении активную переброску военных и техники ВСУ.
Марочко: ВСУ активно перебрасывают технику на Донецком направлении
  • © AP Photo / Efrem Lukatsky

Об этом сообщает ТАСС.

«На участке местности Миньковка — Часов Яр по автодорогам идёт большое количество военной техники с вооружением, боеприпасами и личным составом», — сказал Марочко.

По его словам, «трафик» достаточно интенсивный, однако «не превышает показателей прошлой недели».

Ранее ПВО ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожила в воздухе пять ракет.

Также сообщалось, что артиллеристы ЦВО забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться.

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