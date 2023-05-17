Марочко: ВСУ активно перебрасывают технику на Донецком направлении
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Об этом сообщает ТАСС.
«На участке местности Миньковка — Часов Яр по автодорогам идёт большое количество военной техники с вооружением, боеприпасами и личным составом», — сказал Марочко.
По его словам, «трафик» достаточно интенсивный, однако «не превышает показателей прошлой недели».
Ранее ПВО ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожила в воздухе пять ракет.
Также сообщалось, что артиллеристы ЦВО забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться.