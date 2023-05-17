Марочко: ВСУ активно перебрасывают технику на Донецком направлении

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российская разведка зафиксировала на Донецком направлении активную переброску военных и техники ВСУ.

Об этом сообщает ТАСС.

«На участке местности Миньковка — Часов Яр по автодорогам идёт большое количество военной техники с вооружением, боеприпасами и личным составом», — сказал Марочко.

По его словам, «трафик» достаточно интенсивный, однако «не превышает показателей прошлой недели».

Ранее ПВО ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожила в воздухе пять ракет.

Также сообщалось, что артиллеристы ЦВО забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться.