Минобороны: артиллеристы ЦВО забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Военнослужащие перед нанесением артиллерийских ударов провели залистование специальными агитационными листовками позиций военнослужащих ВСУ с призывами сложить оружие и сдаться, сохранив свои жизни», — цитирует сообщение РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что агитационные снаряды для БМ-21 представляют собой реактивный снаряд с боевой частью, в который вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с более чем одной тысячей агитационных листовок.
Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что группировка ударами крупнокалиберной артиллерии поразила скопления живой силы ВС Украины в районе Артёмовска (Бахмута).
Он добавил, что на Соледаро-Артёмовском оперативном направлении ракетное подразделение группировки нанесло удары по пунктам временной дислокации батальонов 24-й и 57-й отдельных механизированных бригад украинской армии.
Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Восток» полковник Александр Гордеев сообщил, что на Южно-Донецком направлении комплексами ПВО ВС России уничтожено в воздухе пять ракет американского производства.