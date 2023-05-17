Число пострадавших при последних обстрелах Луганска ВСУ составило 16
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«16 человек (пострадали. — RT) от обстрелов, которые были», — цитирует её ТАСС.
По словам Сердюковой, другие люди не стали обращаться в медучреждения за помощью.
Утром 15 мая Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Луганску с применением двух крылатых ракет Storm Shadow.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших в результате взрыва в центре Луганска.
Учебные учреждения в городе перевели на дистанционное обучение.