Число пострадавших при последних обстрелах Луганска ВСУ составило 16

В результате последних обстрелов Луганска со стороны ВСУ пострадали 16 человек, заявила в эфире телеканала «Россия 24» омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.

«16 человек (пострадали. — RT) от обстрелов, которые были», — цитирует её ТАСС.

По словам Сердюковой, другие люди не стали обращаться в медучреждения за помощью.

Утром 15 мая Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Луганску с применением двух крылатых ракет Storm Shadow.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших в результате взрыва в центре Луганска.

Учебные учреждения в городе перевели на дистанционное обучение.