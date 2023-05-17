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Буданов признался, что Киев «ведёт работу» с рядом российских оппозиционеров

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Глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью YouTube-каналу «Исландия» признался, что Киев «ведёт работу» с рядом российских оппозиционеров.
Буданов признался, что Киев «ведёт работу» с рядом российских оппозиционеров
  • © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

«С некоторыми деятелями мы ведём работу. Это же понятно абсолютно», — цитирует его РИА Новости.

Буданов заявил, что эти лица выступают информаторами.

Глава украинской разведки не стал упоминать конкретные фамилии.

Ранее Буданов заявил, что его структура причастна к нападениям на российских медийных личностей.

В интервью Yahoo! News украинский военный отмечал, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».

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