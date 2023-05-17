Буданов признался, что Киев «ведёт работу» с рядом российских оппозиционеров
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«С некоторыми деятелями мы ведём работу. Это же понятно абсолютно», — цитирует его РИА Новости.
Буданов заявил, что эти лица выступают информаторами.
Глава украинской разведки не стал упоминать конкретные фамилии.
Ранее Буданов заявил, что его структура причастна к нападениям на российских медийных личностей.
В интервью Yahoo! News украинский военный отмечал, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».