Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Жительница Артёмовска рассказала, как ухаживала за раненым бойцом Группы Вагнера

Короткая ссылка
Жительница Артёмовска (Бахмута) рассказала, как ухаживала за раненым бойцом Группы Вагнера.

Об этом пишет РИА Новости.

«Давай, дорогой, совсем тебе плохо», — говорю. Он говорит: «Мне нормально». Я его то за руку подержу, то с ним поговорю... «Мама с тобой рядом, давай пообщаемся». Он отвечает: «Мне даже полегчало», — рассказала жительница города по имени Алла.

В благодарность за помощь боец подарил ей свои часы.

Женщина рассказала, что медики не успевали ухаживать за легкоранеными бойцами и им помогали местные жители, которых бойцы укрывали от артобстрелов в подвальных помещениях. 

Ранее в Минобороны России рассказали, что собака помогла обнаружить боевую технику ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев сообщил, что группировка сил «Восток» уничтожила на Южно-Донецком направлении мобильную группу ВС Украины на двух пикапах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить