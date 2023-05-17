Жительница Артёмовска рассказала, как ухаживала за раненым бойцом Группы Вагнера

Жительница Артёмовска (Бахмута) рассказала, как ухаживала за раненым бойцом Группы Вагнера.

Об этом пишет РИА Новости.

«Давай, дорогой, совсем тебе плохо», — говорю. Он говорит: «Мне нормально». Я его то за руку подержу, то с ним поговорю... «Мама с тобой рядом, давай пообщаемся». Он отвечает: «Мне даже полегчало», — рассказала жительница города по имени Алла.

В благодарность за помощь боец подарил ей свои часы.

Женщина рассказала, что медики не успевали ухаживать за легкоранеными бойцами и им помогали местные жители, которых бойцы укрывали от артобстрелов в подвальных помещениях.

Ранее в Минобороны России рассказали, что собака помогла обнаружить боевую технику ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев сообщил, что группировка сил «Восток» уничтожила на Южно-Донецком направлении мобильную группу ВС Украины на двух пикапах.