В Минобороны России рассказали, что собака помогла обнаружить боевую технику ВСУ.

По словам военнослужащего реактивной батареи с позывным «Шама», бойцы подобрали собаку истощённым четырёхмесячным щенком. Её выходили и выдрессировали.

Военнослужащий рассказал, что ночью собака вышла в поле и смотрела в одну точку, после чего начала рычать.

«Когда мы выдвинулись, то заметили, что через поле в посадке уже стояла техника противника, которую мы давно вычисляли», — отметил он.

Ранее начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев сообщил, что группировка сил «Восток» уничтожила на Южно-Донецком направлении мобильную группу ВС Украины на двух пикапах.

По его словам, экипажем тяжёлой огнемётной системы ТОС-1 нанесено поражение опорному пункту ВСУ южнее Пречистовки.

Кроме того, расчётом ЗРК «Оса-АКМ» сбит беспилотный летательный аппарат «Фурия».