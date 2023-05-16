РИА Новости: собака помогла артиллеристам обнаружить украинскую технику
По словам военнослужащего реактивной батареи с позывным «Шама», бойцы подобрали собаку истощённым четырёхмесячным щенком. Её выходили и выдрессировали.
Военнослужащий рассказал, что ночью собака вышла в поле и смотрела в одну точку, после чего начала рычать.
«Когда мы выдвинулись, то заметили, что через поле в посадке уже стояла техника противника, которую мы давно вычисляли», — отметил он.
Ранее начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев сообщил, что группировка сил «Восток» уничтожила на Южно-Донецком направлении мобильную группу ВС Украины на двух пикапах.
По его словам, экипажем тяжёлой огнемётной системы ТОС-1 нанесено поражение опорному пункту ВСУ южнее Пречистовки.
Кроме того, расчётом ЗРК «Оса-АКМ» сбит беспилотный летательный аппарат «Фурия».