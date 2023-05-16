Georgian Airways призвала прекратить оскорбления из-за возобновления полётов в Москву
«В течение последних дней часто слышны оскорбительные заявления в адрес Georgian Airways в связи с восстановлением полётов в направлении России», — приводит РИА Новости заявление авиаперевозчика.
Отмечается, что компанию незаслуженно называют неприемлемыми эпитетами.
Также в заявлении говорится, что восстановление или прекращение авиасообщения является прерогативой государства, а на авиакомпании.
Ранее Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией.
Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.
В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России к последовательному облегчению условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.