Georgian Airways призвала прекратить оскорбления из-за возобновления полётов в Москву

Грузинская компания Georgian Airways призвала прекратить развёрнутую против неё кампанию из-за запуска рейсов до Москвы.

«В течение последних дней часто слышны оскорбительные заявления в адрес Georgian Airways в связи с восстановлением полётов в направлении России», — приводит РИА Новости заявление авиаперевозчика.

Отмечается, что компанию незаслуженно называют неприемлемыми эпитетами.

Также в заявлении говорится, что восстановление или прекращение авиасообщения является прерогативой государства, а на авиакомпании.

Ранее Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией.

Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.

В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России к последовательному облегчению условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.