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Сальдо опроверг сообщения о призыве жителей Херсонской области в ВС России

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Сообщения о призыве жителей Херсонской области в российскую армию являются ложными, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Лживые пропагандисты киевского режима делают очередные вбросы, что в Херсонской области насильственно призывают мужчин в ВС России», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

По его словам, данные сообщения являются ложью.

Он отметил, что жители региона имеют возможность записаться в местный добровольческий батальон имени Василия Маргелова, который является частью российской армии.

Ранее украинский военнопленный Александр Ляшенко заявил, что боевой дух ВСУ заметно упал по сравнению с прошлым годом из-за большого числа убитых и раненых военных, подтверждением чему является жёсткая мобилизация по всей Украине.

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