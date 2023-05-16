Сальдо опроверг сообщения о призыве жителей Херсонской области в ВС России
«Лживые пропагандисты киевского режима делают очередные вбросы, что в Херсонской области насильственно призывают мужчин в ВС России», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.
По его словам, данные сообщения являются ложью.
Он отметил, что жители региона имеют возможность записаться в местный добровольческий батальон имени Василия Маргелова, который является частью российской армии.
Ранее украинский военнопленный Александр Ляшенко заявил, что боевой дух ВСУ заметно упал по сравнению с прошлым годом из-за большого числа убитых и раненых военных, подтверждением чему является жёсткая мобилизация по всей Украине.