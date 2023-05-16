Секретарь СНБО Данилов назвал сложной для Киева ситуацию в Артёмовске

Ситуация в Артёмовске (Бахмуте) для ВСУ сейчас сложная, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Об этом он сказал во время телемарафона.

«Ситуация в Бахмуте... сложная», — цитирует его РИА Новости.

В Минобороны России ранее заявили, что российские ВКС уничтожили автомобильный путепровод в Красном в ДНР, по которому украинские боевики перебрасывали подкрепления в Артёмовск.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что фланги в Артёмовске усилены.

Боец ЧВК «Вагнер» сообщил РИА Новости, что ВСУ перебросили наиболее боеспособные подразделения на оборону Артёмовска.