Пасечник заявил о кампании Киева по дезинформации населения ЛНР
- РИА Новости
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«После серии циничных ударов по столице республики украинские националисты запустили массированную информкампанию, тиражируя откровенную ложь, направленную на запугивание мирных граждан», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.
Он отметил, что, в частности, распространяются фальшивки об обстреле стадиона «Авангард», минировании остановки «Донбасс».
15 мая сообщалось, что украинские террористы нанесли ракетный удар по Луганску с применением двух крылатых ракет Storm Shadow.