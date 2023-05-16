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Пасечник заявил о кампании Киева по дезинформации населения ЛНР

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После серии ударов по Луганску украинская сторона запустила кампанию по дезинформации населения ЛНР, заявил врио главы республики Леонид Пасечник.
Пасечник заявил о кампании Киева по дезинформации населения ЛНР
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«После серии циничных ударов по столице республики украинские националисты запустили массированную информкампанию, тиражируя откровенную ложь, направленную на запугивание мирных граждан», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.

Он отметил, что, в частности, распространяются фальшивки об обстреле стадиона «Авангард», минировании остановки «Донбасс».

15 мая сообщалось, что украинские террористы нанесли ракетный удар по Луганску с применением двух крылатых ракет Storm Shadow.

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