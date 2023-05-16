Пасечник заявил о кампании Киева по дезинформации населения ЛНР

После серии ударов по Луганску украинская сторона запустила кампанию по дезинформации населения ЛНР, заявил врио главы республики Леонид Пасечник.

«После серии циничных ударов по столице республики украинские националисты запустили массированную информкампанию, тиражируя откровенную ложь, направленную на запугивание мирных граждан», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.

Он отметил, что, в частности, распространяются фальшивки об обстреле стадиона «Авангард», минировании остановки «Донбасс».

15 мая сообщалось, что украинские террористы нанесли ракетный удар по Луганску с применением двух крылатых ракет Storm Shadow.