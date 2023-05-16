Российская авиация нанесла удары по мотострелкам ВСУ на Купянском направлении

Российская авиация нанесла удары по мотострелковой бригаде ВСУ на Купянском направлении.

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

«На Купянском направлении авиацией группировки войск «Запад» нанесены удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-й отдельной мотострелковой бригады и по подразделениям территориальной обороны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что российские военные в ночь на 16 мая нанесли артиллерийский удар по месту временной дислокации подразделения боевиков ВСУ в промзоне Херсона.

Потери украинской армии за сутки на Донецком направлении составили до 235 военнослужащих и наёмников.

В районе Купянска Харьковской области был сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины.