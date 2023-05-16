Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Российская авиация нанесла удары по мотострелкам ВСУ на Купянском направлении

Короткая ссылка
Российская авиация нанесла удары по мотострелковой бригаде ВСУ на Купянском направлении.

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

«На Купянском направлении авиацией группировки войск «Запад» нанесены удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-й отдельной мотострелковой бригады и по подразделениям территориальной обороны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что российские военные в ночь на 16 мая нанесли артиллерийский удар по месту временной дислокации подразделения боевиков ВСУ в промзоне Херсона.

Потери украинской армии за сутки на Донецком направлении составили до 235 военнослужащих и наёмников.

В районе Купянска Харьковской области был сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить