В Приднестровье провели мероприятия по предупреждению терроризма и стабилизации обстановки

Глава Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос заявил, что в Приднестровье проведён ряд мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и стабилизацию обстановки.

Гебос отметил, что ситуация в Приднестровской Молдавской республике характеризуется как стабильная.

«Проведён ряд мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и стабилизацию обстановки в обществе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава представительства ПМР в России Леонид Манаков обратился к России с просьбой увеличить число миротворцев на фоне возросших рисков безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ещё не сформулировали реакцию на просьбу Приднестровья увеличить численность российских миротворцев в регионе.