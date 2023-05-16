В Приднестровье провели мероприятия по предупреждению терроризма и стабилизации обстановки
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Гебос отметил, что ситуация в Приднестровской Молдавской республике характеризуется как стабильная.
«Проведён ряд мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и стабилизацию обстановки в обществе», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава представительства ПМР в России Леонид Манаков обратился к России с просьбой увеличить число миротворцев на фоне возросших рисков безопасности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ещё не сформулировали реакцию на просьбу Приднестровья увеличить численность российских миротворцев в регионе.