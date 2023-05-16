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Пентагон: США обучат украинцев управлению танками Abrams и их обслуживанию

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В Пентагоне сообщили, что Соединённые Штаты собираются обучить украинских военных не только управлению танками Abrams, но и их обслуживанию.

Об этом пишет РИА Новости.

«Обучение не только подготовит команды к управлению танками в бою, но также подготовит обслуживающий персонал для поддержания их работоспособности», — сказано в заявлении.

Танк M1 Abrams требует значительного обслуживания, чтобы поддерживать его работоспособность, добавили в Пентагоне.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в Германию прибыл 31 танк М1 Abrams для обучения украинских военных.

Он подчеркнул, что военнослужащие ВСУ прибудут в ФРГ в течение нескольких следующих недель.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены ускорить поставки танков Abrams Украине и рассчитывают передать боевые машины в начале осени 2023 года.

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