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В Пентагоне подтвердили прибытие в ФРГ 31 танка Abrams для обучения украинских военных

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В Германию прибыл 31 танк М1 Abrams для обучения украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
В Пентагоне подтвердили прибытие в ФРГ 31 танка Abrams для обучения украинских военных
  • Gettyimages.ru

«Я могу подтвердить, что 31 танк М1 Abrams прибыл в Германию для подготовки к последующему обучению украинских танковых команд», — приводит РИА Новости его слова.

Райдер подчеркнул, что военнослужащие ВСУ прибудут в ФРГ в течение нескольких следующих недель.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены ускорить поставки танков Abrams Украине и рассчитывают передать боевые машины в начале осени 2023 года.

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