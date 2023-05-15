Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский может создать в Лондоне правительство в изгнании

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Реймонд Макговерн высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может создать правительство в изгнании в Лондоне.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Нельзя исключать, что Зеленский мог бы сформировать правительство в изгнании в Лондоне», — цитирует Макговерна РИА Новости.

По его словам, такие случаи уже происходили в истории.

Ранее Макговерн высказал мнение, что Зеленский сбежит на Кипр на фоне поражения ВСУ.

В марте ветеран американской морской пехоты Лукас Гейдж выразил мнение, что Зеленский совершит побег в Израиль, чтобы не быть казнённым украинцами.