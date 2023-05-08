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Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский сбежит на Кипр из-за поражения ВСУ через две недели

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Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн высказал мнение, что украинский президент Владимир Зеленский через две недели сбежит на Кипр на фоне поражения Вооружённых сил Украины.
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский сбежит на Кипр из-за поражения ВСУ через две недели
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Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макговерн назвал Зеленского хорошим актёром, который играет роль защитника, готового быть со своей страной до конца.

«Но через пару недель он будет на своей вилле на Кипре, а украинцы будут брошены на произвол судьбы», — цитирует его РИА Новости.

Он также выразил уверенность, что контрнаступление ВСУ закончится провалом.

В марте ветеран американской морской пехоты Лукас Гейдж выразил мнение, что Зеленский совершит побег в Израиль, чтобы не быть казнённым украинцами.

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