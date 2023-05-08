Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский сбежит на Кипр из-за поражения ВСУ через две недели
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Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Макговерн назвал Зеленского хорошим актёром, который играет роль защитника, готового быть со своей страной до конца.
«Но через пару недель он будет на своей вилле на Кипре, а украинцы будут брошены на произвол судьбы», — цитирует его РИА Новости.
Он также выразил уверенность, что контрнаступление ВСУ закончится провалом.
В марте ветеран американской морской пехоты Лукас Гейдж выразил мнение, что Зеленский совершит побег в Израиль, чтобы не быть казнённым украинцами.