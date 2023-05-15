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Один человек пострадал в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

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Один человек пострадал в результате обстрела города Горловка в ДНР со стороны Вооружённых сил Украины.
Один человек пострадал в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«Вследствие обстрела посёлка шахты имени Н.А. Изотова (Никитовский район Горловки) со стороны украинских неонацистов по ул. Черняховского, 3, ранен мирный горловчанин», — заявил он.

С утра 15 мая зафиксировано пять обстрелов Горловки со стороны украинской армии.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки ВСУ 90 раз обстреливали населённые пункты ДНР, в результате ударов погиб один мирный житель, ещё семь ранены.

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