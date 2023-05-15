ВСУ за сутки 90 раз обстреливали ДНР, один мирный житель погиб
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
По данным сводки, обстрелы велись из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, а также из реактивных систем залпового огня.
«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сообщении.
Удары наносились по Горловке, Гольмовскому, Зайцево, Ясиноватой, Донецку, Александровке. Всего было выпущено 516 боеприпасов.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Донецк и Горловку.