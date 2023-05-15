ВСУ за сутки 90 раз обстреливали ДНР, один мирный житель погиб

За прошедшие сутки ВС Украины 90 раз обстреливали населённые пункты ДНР, в результате ударов погиб один мирный житель, ещё семь ранены.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

По данным сводки, обстрелы велись из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, а также из реактивных систем залпового огня.

«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сообщении.

Удары наносились по Горловке, Гольмовскому, Зайцево, Ясиноватой, Донецку, Александровке. Всего было выпущено 516 боеприпасов.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Донецк и Горловку.