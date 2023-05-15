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В Грузии получили запрос российских авиакомпаний на полёты в республику

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Российские авиакомпании обратились за разрешением на полёты в Грузию к Агентству гражданской авиации Минэкономики страны.
В Грузии получили запрос российских авиакомпаний на полёты в республику
  • Gettyimages.ru

«По состоянию на сегодня в Агентство гражданской авиации поступили заявления нескольких авиакомпаний с просьбой начать регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией», — приводит сообщение РИА Новости.

Какие именно российские авиакомпании обратились в агентство, не уточняется.

10 мая стало известно, что президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии.

Уточняется, что это не касается граждан Грузии, прибывающих в Россию для осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что отмена визового режима для граждан Грузии в России является решением гуманитарного характера.

В США пригрозили компаниям Грузии санкциями в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.

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