В Грузии получили запрос российских авиакомпаний на полёты в республику
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«По состоянию на сегодня в Агентство гражданской авиации поступили заявления нескольких авиакомпаний с просьбой начать регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией», — приводит сообщение РИА Новости.
Какие именно российские авиакомпании обратились в агентство, не уточняется.
10 мая стало известно, что президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии.
Уточняется, что это не касается граждан Грузии, прибывающих в Россию для осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что отмена визового режима для граждан Грузии в России является решением гуманитарного характера.
В США пригрозили компаниям Грузии санкциями в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.