В Грузии получили запрос российских авиакомпаний на полёты в республику

Российские авиакомпании обратились за разрешением на полёты в Грузию к Агентству гражданской авиации Минэкономики страны.

«По состоянию на сегодня в Агентство гражданской авиации поступили заявления нескольких авиакомпаний с просьбой начать регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией», — приводит сообщение РИА Новости.

Какие именно российские авиакомпании обратились в агентство, не уточняется.

10 мая стало известно, что президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии.

Уточняется, что это не касается граждан Грузии, прибывающих в Россию для осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что отмена визового режима для граждан Грузии в России является решением гуманитарного характера.

В США пригрозили компаниям Грузии санкциями в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.