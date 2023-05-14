В МО Белоруссии заявили о размещении РСЗО и ракетных комплексов на западных границах
- РИА Новости
«У западных границ находятся тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня», — говорится в ролике телеканала «ВоенТВ», размещённом в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.
Отмечается, что на любую попытку агрессии против страны ответят РСЗО «Полонез» и ракеты «Точка».
Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что на территории республики с 11 мая по 2 июня состоятся учебные сборы с военнообязанными, которые предназначены для комплектования органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск.