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Минобороны Белоруссии: для усиления госграницы в ходе проверки ВС используются танки

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В ходе проверки боеготовности вооружённых сил Белоруссии танковые взводы выполняют задачу по усилению государственной границы.
Минобороны Белоруссии: для усиления госграницы в ходе проверки ВС используются танки
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-службы Министерства обороны республики.

«В ходе комплексной проверки боевой готовности вооружённых сил военнослужащие танкового подразделения организовали охрану и оборону, а также инженерное оборудование района сосредоточения, осуществили маскировку вооружения, военной и специальной техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи выполнили контрольные стрельбы из вооружения танка Т-72Б. 

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что на территории республики с 11 мая по 2 июня состоятся учебные сборы с военнообязанными, которые предназначены для комплектования органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск.

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