Минобороны Белоруссии: для усиления госграницы в ходе проверки ВС используются танки

В ходе проверки боеготовности вооружённых сил Белоруссии танковые взводы выполняют задачу по усилению государственной границы.

Об этом сообщила пресс-службы Министерства обороны республики.

«В ходе комплексной проверки боевой готовности вооружённых сил военнослужащие танкового подразделения организовали охрану и оборону, а также инженерное оборудование района сосредоточения, осуществили маскировку вооружения, военной и специальной техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи выполнили контрольные стрельбы из вооружения танка Т-72Б.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что на территории республики с 11 мая по 2 июня состоятся учебные сборы с военнообязанными, которые предназначены для комплектования органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск.