В Белоруссии с 11 мая по 2 июня состоятся учебные сборы с военнообязанными
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства республики.
Учебные сборы пройдут в соответствии с планом подготовки вооружённых сил в Гомеле, Мозырском районе и Ленинском районе Минска.
Во время сборов должностные лица исполкомов и администрации отработают комплекс мероприятий, которые связаны с формированием территориальных войск и подготовкой их к выполнению задач территориальной обороны.
При этом в ходе завершающего этапа сборов военнообязанные будут участвовать в командно-штабных учениях под руководством заместителей председателей Гомельского областного и Минского городского исполкомов.
Во время учения подразделения теробороны будут охранять объекты жизнеобеспечения, а также обеспечивать общественный порядок на улицах городов совместно с правоохранительными органами.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе граждан на военные сборы в 2023 году.