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В Белоруссии с 11 мая по 2 июня состоятся учебные сборы с военнообязанными

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Минобороны Белоруссии сообщило, что на территории республики с 11 мая по 2 июня состоятся учебные сборы с военнообязанными, которые предназначены для комплектования органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск.
В Белоруссии с 11 мая по 2 июня состоятся учебные сборы с военнообязанными
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства республики. 

Учебные сборы пройдут в соответствии с планом подготовки вооружённых сил в Гомеле, Мозырском районе и Ленинском районе Минска.

Во время сборов должностные лица исполкомов и администрации отработают комплекс мероприятий, которые связаны с формированием территориальных войск и подготовкой их к выполнению задач территориальной обороны.

При этом в ходе завершающего этапа сборов военнообязанные будут участвовать в командно-штабных учениях под руководством заместителей председателей Гомельского областного и Минского городского исполкомов.

Во время учения подразделения теробороны будут охранять объекты жизнеобеспечения, а также обеспечивать общественный порядок на улицах городов совместно с правоохранительными органами.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе граждан на военные сборы в 2023 году.

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