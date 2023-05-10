Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2023 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе граждан на военные сборы в 2023 году.

«Постановляю призывать в 2023 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения сборов в Вооружённых силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в тексте документа.

В Госдуме ранее одобрили поправку о зачислении в запас граждан, обязанных состоять на воинском учёте, без личной явки в военкомат на основании сведений о таких гражданах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с единым реестром военнообязанных и электронными повестками, будут проясняться, и призвал набраться терпения.