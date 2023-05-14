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Зеленский заявил, что у ВСУ нет сил и оружия для атаки на территории России

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы Украины не обладают достаточным количеством оружия и сил, чтобы в рамках готовящегося контрнаступления атаковать территорию России.
Зеленский заявил, что у ВСУ нет сил и оружия для атаки на территории России
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Berry

Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Зеленский заявил, что Украина не атакует российскую территорию.

«На это у нас нет ни сил, ни времени», — признал украинский лидер.

Он добавил, что у украинской армии также не осталось достаточного количества вооружения для такой кампании.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что о полномасштабном контрнаступлении Украины речи быть не может.

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