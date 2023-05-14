Зеленский заявил, что у ВСУ нет сил и оружия для атаки на территории России
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Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Зеленский заявил, что Украина не атакует российскую территорию.
«На это у нас нет ни сил, ни времени», — признал украинский лидер.
Он добавил, что у украинской армии также не осталось достаточного количества вооружения для такой кампании.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что о полномасштабном контрнаступлении Украины речи быть не может.