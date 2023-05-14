Глава Чечни Кадыров: о полномасштабном контрнаступлении Украины речи быть не может

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что ВСУ прорвали линию обороны в направлении Кременной.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Кадыров не исключил возможность вылазки украинских диверсионных групп в этом районе, однако опроверг выпущенную в тираж информацию о прорыве обороны по данному направлению.

«О полномасштабном контрнаступлении украинских и натовских подразделений речи быть не может», — говорится в сообщении.

Также глава Чечни назвал «заведомо провальными» попытки ВСУ отвоевать территорию, подконтрольную спецназу «Ахмат».

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что одно из самых боеспособных и эффективных подразделений Росгвардии направлено в зону спецоперации.