Глава Чечни Кадыров: о полномасштабном контрнаступлении Украины речи быть не может
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Кадыров не исключил возможность вылазки украинских диверсионных групп в этом районе, однако опроверг выпущенную в тираж информацию о прорыве обороны по данному направлению.
«О полномасштабном контрнаступлении украинских и натовских подразделений речи быть не может», — говорится в сообщении.
Также глава Чечни назвал «заведомо провальными» попытки ВСУ отвоевать территорию, подконтрольную спецназу «Ахмат».
Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что одно из самых боеспособных и эффективных подразделений Росгвардии направлено в зону спецоперации.