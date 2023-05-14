Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минобороны: ВСУ предпринимали массовые попытки прорыва обороны севернее и южнее Артёмовска

Короткая ссылка
Севернее и южнее Артёмовска (Бахмута) в ДНР в течение прошедших суток противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны российский войск.
Минобороны: ВСУ предпринимали массовые попытки прорыва обороны севернее и южнее Артёмовска
  • AFP
  • © Dimitar DILKOFF

Об этом сообщили в Минобороны.

«Севернее и южнее Артёмовска в течение прошедших суток противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск», — говорится в сообщении.

Все атаки подразделений ВСУ были отражены, прорывов обороны российских войск не допущено.

Ранее штурмовыми отрядами был освобождён квартал в северо-западной части города Артёмовска.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что российские бойцы смогут взять под контроль Артёмовск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить