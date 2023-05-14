Минобороны: ВСУ предпринимали массовые попытки прорыва обороны севернее и южнее Артёмовска

Севернее и южнее Артёмовска (Бахмута) в ДНР в течение прошедших суток противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны российский войск.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Севернее и южнее Артёмовска в течение прошедших суток противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск», — говорится в сообщении.

Все атаки подразделений ВСУ были отражены, прорывов обороны российских войск не допущено.

Ранее штурмовыми отрядами был освобождён квартал в северо-западной части города Артёмовска.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что российские бойцы смогут взять под контроль Артёмовск.