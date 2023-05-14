Минобороны: ВСУ предпринимали массовые попытки прорыва обороны севернее и южнее Артёмовска
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Об этом сообщили в Минобороны.
«Севернее и южнее Артёмовска в течение прошедших суток противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск», — говорится в сообщении.
Все атаки подразделений ВСУ были отражены, прорывов обороны российских войск не допущено.
Ранее штурмовыми отрядами был освобождён квартал в северо-западной части города Артёмовска.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что российские бойцы смогут взять под контроль Артёмовск.