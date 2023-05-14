WP: Зеленский хотел взорвать трубопровод «Дружба»

Президент Украины Владимир Зеленский выступал с предложениями подорвать трубопровод «Дружба».

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть данные Пентагона.

«За закрытыми дверями украинский лидер предложил пойти в более смелом направлении... бомбить трубопровод, по которому российская нефть перекачивается Венгрии, члену НАТО», — говорится в публикации.

Зеленский также призывал «оккупировать российские сёла» с целью «получить влияние на Москву».

Ранее Bloomberg сообщало, что Евросоюз предлагает официально остановить поставки из России по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу.

Как писало издание EUobserver, в Еврокомиссии считают, что Германии следует отказаться от поступления нефти по трубопроводу «Дружба» в рамках дальнейших санкционных мер в отношении России.