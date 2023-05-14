Украинские войска выпустили по ДНР десять снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра 155 мм по Ясиноватой и Донецку в ДНР.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.

По Ясиноватой обстрел зафиксирован в 22:50 мск из населённого пункта Орловка.

Обстрел Донецка был произведён через полчаса из населённого пункта Нетайлово.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки 58 раз обстреливали ДНР, два человека погибли.

Также мэр Донецка заявил о ранении подростка в результате обстрела украинскими боевиками.