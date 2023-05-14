ВСУ за сутки 58 раз обстреливали ДНР, два человека погибли

Украинские военные за прошедшие сутки 58 раз обстреливали населённые пункты ДНР, в результате ударов погибли два мирных жителя.

Об этом в своём Telegram-канале написало представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сообщении.

Всего ВСУ выпустили по ДНР 368 единиц различных боеприпасов.

Отмечается, что ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц.

Также сообщается о повреждении 34 жилых домостроений, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее при обстреле боевиками ВСУ было повреждено предприятие «Энергия Донбасса» в Горловке.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин, в свою очередь, назвал экстренные службы целью удара украинских боевиков по Донецку.