ВСУ за сутки 58 раз обстреливали ДНР, два человека погибли
Об этом в своём Telegram-канале написало представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сообщении.
Всего ВСУ выпустили по ДНР 368 единиц различных боеприпасов.
Отмечается, что ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц.
Также сообщается о повреждении 34 жилых домостроений, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее при обстреле боевиками ВСУ было повреждено предприятие «Энергия Донбасса» в Горловке.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин, в свою очередь, назвал экстренные службы целью удара украинских боевиков по Донецку.