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В ДНР назвали экстренные службы целью удара украинских боевиков по Донецку

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Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин назвал экстренные службы целью удара украинских боевиков по Донецку.
В ДНР назвали экстренные службы целью удара украинских боевиков по Донецку
  • РИА Новости
  • © Сергей Батурин

«После первого залпа по Кировскому району противник дождался, когда на место прибудут спасатели и кареты скорой помощи. Вслед за этим последовал следующий залп, результатом которого и стала гибель мамы и ребёнка в собственном доме», — цитирует его ТАСС.

По его словам, украинцы вели прицельный огонь по экстренным службам и корректировали его с беспилотников.

Ранее стало известно, что женщина и ребёнок погибли в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела украинских террористов.

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