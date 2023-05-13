В ДНР назвали экстренные службы целью удара украинских боевиков по Донецку
- РИА Новости
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«После первого залпа по Кировскому району противник дождался, когда на место прибудут спасатели и кареты скорой помощи. Вслед за этим последовал следующий залп, результатом которого и стала гибель мамы и ребёнка в собственном доме», — цитирует его ТАСС.
По его словам, украинцы вели прицельный огонь по экстренным службам и корректировали его с беспилотников.
Ранее стало известно, что женщина и ребёнок погибли в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела украинских террористов.