В ДНР назвали экстренные службы целью удара украинских боевиков по Донецку

Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин назвал экстренные службы целью удара украинских боевиков по Донецку.

«После первого залпа по Кировскому району противник дождался, когда на место прибудут спасатели и кареты скорой помощи. Вслед за этим последовал следующий залп, результатом которого и стала гибель мамы и ребёнка в собственном доме», — цитирует его ТАСС.

По его словам, украинцы вели прицельный огонь по экстренным службам и корректировали его с беспилотников.

Ранее стало известно, что женщина и ребёнок погибли в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела украинских террористов.