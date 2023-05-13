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Мэр Донецка заявил о ранении подростка в результате обстрела украинскими боевиками

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о ранении подростка в результате обстрела города украинскими террористами.
Мэр Донецка заявил о ранении подростка в результате обстрела украинскими боевиками
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В результате обстрела Петровского района по ул. Рубена Ибаррури ранен подросток 15 лет», — написал он в своём Telegram.

Ранее стало известно, что женщина и ребёнок погибли в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела украинскими террористами.

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