Мэр Донецка заявил о ранении подростка в результате обстрела украинскими боевиками
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о ранении подростка в результате обстрела города украинскими террористами.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«В результате обстрела Петровского района по ул. Рубена Ибаррури ранен подросток 15 лет», — написал он в своём Telegram.
Ранее стало известно, что женщина и ребёнок погибли в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела украинскими террористами.
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