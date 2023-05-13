Мэр Донецка заявил о ранении подростка в результате обстрела украинскими боевиками

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о ранении подростка в результате обстрела города украинскими террористами.

«В результате обстрела Петровского района по ул. Рубена Ибаррури ранен подросток 15 лет», — написал он в своём Telegram.

Ранее стало известно, что женщина и ребёнок погибли в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела украинскими террористами.