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Зеленский вновь заявил, что Киев не причастен к атаке беспилотников на Кремль

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Президент Украины Владимир Зеленский вновь повторил, что Киев не участвовал в атаке беспилотников на Кремль.

«Это точно не наш дрон. Мы знаем, что упало. Мы не запускали никаких беспилотников», — сказал он в интервью телеканалу Rai News.

Зеленский добавил, что Киев не стал бы скрывать, если бы он запустил беспилотники.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит конкретными действиями на попытку БПЛА атаковать Кремль.

Также китайское издание Global Times заявило, что Киев пересёк опасную красную линию атакой беспилотников на Кремль.

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