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Военный эксперт Литовкин назвал варварством обстрел Луганска ракетами Storm Shadow

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Полина Полетаева
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что киевский режим использовал для атаки на гражданские объекты в Луганске поставленные британской стороной авиационные ракеты Storm Shadow.
Военный эксперт Литовкин назвал варварством обстрел Луганска ракетами Storm Shadow
  • РИА Новости

«То, что атакуются гражданские объекты, — проявление варварства киевского режима. О котором мы все знали. Об этом знал и Запад. Предоставляя такие ракеты, все знали, что они будут использоваться не только против российских войск, но и против гражданского населения», — заявил Литовкин.

Он также отметил, что тактика ВСУ схожа с тактикой «выжженной земли».

«Украинские солдаты, бандеровская эта власть, когда оставляет позиции, расстреливает дома, чтобы они не достались тем людям, которые не захотели жить с ними в одном государстве. Это ненависть, злоба и месть», — заключил собеседник RT.

Ранее Минобороны России продемонстрировало осколки использованных ВСУ ракет Storm Shadow.

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