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В селе Львовской области Украины демонтировали памятник советским воинам

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В селе Пникут Львовской области Украины в рамках декоммунизации демонтировали фигуру скорбящей матери и часть стелы с изображением воина советской армии.
В селе Львовской области Украины демонтировали памятник советским воинам
  • Gettyimages.ru
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Об этом информирует издание «Общественное».

«На территории Мостиской общины в селе Пникут демонтировали фигуру скорбной матери и часть стелы с барельефным изображением воина советской армии», — передаёт сообщение РИА Новости.

5 мая официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала власти Польши неблагодарными после сноса памятника Красной армии.

11 мая Министерство культуры и информационной политики Украины лишило охранного статуса два памятника русскому поэту Александру Пушкину в Киеве.

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