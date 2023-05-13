В селе Львовской области Украины демонтировали памятник советским воинам
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Об этом информирует издание «Общественное».
«На территории Мостиской общины в селе Пникут демонтировали фигуру скорбной матери и часть стелы с барельефным изображением воина советской армии», — передаёт сообщение РИА Новости.
5 мая официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала власти Польши неблагодарными после сноса памятника Красной армии.
11 мая Министерство культуры и информационной политики Украины лишило охранного статуса два памятника русскому поэту Александру Пушкину в Киеве.