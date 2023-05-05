Захарова назвала власти Польши неблагодарными после сноса памятника Красной армии
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«С этого дня они официально «неблагодарные», — написала Захарова в Telegram-канале.
Трансляцию сноса памятника Благодарности Красной армии в Глубчицах Опольского воеводства Польши в прямом эфире вёл Институт национальной памяти Польши.
В начале февраля правительство Эстонии приняло решение выделить €1,42 млн на демонтаж советских памятников.
В кабмине уточнили, что намерены демонтировать ещё около 150 памятников.