Захарова назвала власти Польши неблагодарными после сноса памятника Красной армии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала снос памятника Благодарности Красной армии в Польше.

«С этого дня они официально «неблагодарные», — написала Захарова в Telegram-канале.

Трансляцию сноса памятника Благодарности Красной армии в Глубчицах Опольского воеводства Польши в прямом эфире вёл Институт национальной памяти Польши.

В начале февраля правительство Эстонии приняло решение выделить €1,42 млн на демонтаж советских памятников.

В кабмине уточнили, что намерены демонтировать ещё около 150 памятников.