Сенатор Лантратова: два человека госпитализированы после обстрела Луганска со стороны ВСУ

По предварительной информации, два человека были госпитализированы после обстрела Луганска со стороны ВСУ.

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Об этом сообщила сенатор Дарья Лантратова. «Предварительно, два человека госпитализированы», — написала она в Telegram. 12 мая врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Вооружённые силы Украины обстреляли Ленинский район Луганска. RT опубликовал кадры последствий обстрела Луганска со стороны Вооружённых сил Украины. Позднее стало известно, что шесть детей пострадали при обстреле Луганска со стороны ВСУ.