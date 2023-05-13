В зоне СВО испытывают бункер-укрытие, способный выдержать вес до 20 тонн

Гендиректор компании «Энергоинновация» Евгений Цирульников заявил, что во фронтовой зоне в ДНР находится на испытаниях быстровозводимый бункер-укрытие, способный уберечь от миномётных снарядов и выдержать вес до 20 тонн.

Об этом сообщает ТАСС.

«Образец бункера-убежища отправлен в Росгвардию и уже применяется в районе передовой в ДНР», — сказал Цирульников.

По его словам, российские военнослужащие должны будут предоставить компании отзывы по итогам эксплуатации убежища.

«Возможно, что-то надо будет переделать или усилить», — добавил гендиретор.

Отмечается, что в будущем может быть выпущена целая партия подобных бункеров.

Ранее в России начали выпускать полностью отечественный патрон Cheytac.