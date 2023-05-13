В зоне СВО испытывают бункер-укрытие, способный выдержать вес до 20 тонн
Об этом сообщает ТАСС.
«Образец бункера-убежища отправлен в Росгвардию и уже применяется в районе передовой в ДНР», — сказал Цирульников.
По его словам, российские военнослужащие должны будут предоставить компании отзывы по итогам эксплуатации убежища.
«Возможно, что-то надо будет переделать или усилить», — добавил гендиретор.
Отмечается, что в будущем может быть выпущена целая партия подобных бункеров.
Ранее в России начали выпускать полностью отечественный патрон Cheytac.