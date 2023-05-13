ВСУ за сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы девяти населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Отмечается, что во время обстрелов погибли два человека, ранения различной степени тяжести получили десять гражданских лиц.
Всего ВСУ выпустили по ДНР 288 единиц различных боеприпасов.
Ранее сообщалось, что житель села Ивановка в ДНР подорвался на взрывоопасном предмете.
Также поступала информация, что при обстреле Луганска пострадали шесть детей.