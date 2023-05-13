ВСУ за сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 54 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы девяти населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Отмечается, что во время обстрелов погибли два человека, ранения различной степени тяжести получили десять гражданских лиц.

Всего ВСУ выпустили по ДНР 288 единиц различных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что житель села Ивановка в ДНР подорвался на взрывоопасном предмете.

Также поступала информация, что при обстреле Луганска пострадали шесть детей.



