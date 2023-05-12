Зеленский ввёл санкции против 13 человек и 28 компаний, связанных с «Запорожсталью»

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против 13 физических лиц и 28 юридических лиц, которые связаны с металлургическим комбинатом «Запорожсталь».

«Первый санкционный пакет — в отношении «Запорожстали». Своим указом наложил ограничительные меры на 41 человека — 13 физических и 28 юридических», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

Он отметил, что будет запущена процедура конфискации российской доли в компании.

Украинский лидер добавил, что это приведёт к тому, что предприятие теперь будет работать на экономику Украины.

15 апреля Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении почти 438 физлиц и 250 юрлиц из России.