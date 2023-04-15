Зеленский ввёл санкции в отношении почти 438 физлиц и 250 юрлиц из России
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Об этом пишет «Российская газета».
Указ опубликован на сайте Зеленского.
Украинский президент также на десять лет ввёл санкции против компаний «Яндекс» и «Рамблер».
В список попали производитель интегральных схем «Микрон», научно-технический центр «Хайтэк» и группа компаний «Иннотех».
Кроме того, он утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против дочери главы российского Минобороны России Ксении Шойгу, возглавляющей Федерацию триатлона России.