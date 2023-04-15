Зеленский ввёл санкции в отношении почти 438 физлиц и 250 юрлиц из России

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Украинский президент Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении почти 438 физлиц и 250 юрлиц из России.
Зеленский ввёл санкции в отношении почти 438 физлиц и 250 юрлиц из России
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом пишет «Российская газета».

Указ опубликован на сайте Зеленского.

Украинский президент также на десять лет ввёл санкции против компаний «Яндекс» и «Рамблер».

В список попали производитель интегральных схем «Микрон», научно-технический центр «Хайтэк» и группа компаний «Иннотех».

Кроме того, он утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против дочери главы российского Минобороны России Ксении Шойгу, возглавляющей Федерацию триатлона России.

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