Украинский президент Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении почти 438 физлиц и 250 юрлиц из России.

Об этом пишет «Российская газета».

Указ опубликован на сайте Зеленского.

Украинский президент также на десять лет ввёл санкции против компаний «Яндекс» и «Рамблер».

В список попали производитель интегральных схем «Микрон», научно-технический центр «Хайтэк» и группа компаний «Иннотех».

Кроме того, он утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против дочери главы российского Минобороны России Ксении Шойгу, возглавляющей Федерацию триатлона России.